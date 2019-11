Газпром построил газопроводы к шести сельским населённым пунктам Курганской области

Газпром завершил строительство газопроводов к шести сельским населённым пунктам Курганской области. Об этом говорится в сообщении компании по итогам рабочей встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и губернатора Курганской области Вадима Шумкова.



Стороны обсудили ход реализации соглашения о сотрудничестве. Отмечено, что совместная работа по газификации способствует социально-экономическому развитию области. В 2003-2018 годах Газпром построил 32 газопровода. Уровень газификации региона увеличен за этот период с 13% до 51.7% (в среднем по России - 68.6%). В сельской местности, которой уделяется повышенное внимание, этот показатель вырос в десять раз - с 3.4% до 34.4%.



В текущем году возможность пользоваться преимуществами сетевого природного газа впервые получат потребители Притобольного района: компания завершила сооружение газопровода к Новой деревне, сёлам Утятскому и Нагорскому. В Кетовском районе построен газопровод к деревне Новой Затобольной, сёлам Темляково и Менщиково. Газопроводы готовятся к вводу в эксплуатацию.



До конца года планируется закончить строительно-монтажные работы ещё по двум газопроводам - к селу. Яланскому, деревням Калмык-Абдрашево и Бахарево Сафакулевского района. Продолжается строительство газопроводов к пяти населённым пунктам в Щучанском районе и семи - в Шадринском районе.



Газификация сёл и деревень позволяет существенно улучшить бытовые условия жителей и стимулирует развитие сельского хозяйства. Так, Газпром обеспечил в 2018 году сооружение газопровода к селу Мартыновка Сафакулевского района, в том числе для крупного тепличного комплекса "Мартыновский". Подача газа на предприятие запланирована в текущем году по мере готовности потребителя.



Кроме того, в планах компании на 2020 год - завершение строительства газопровода-отвода и газораспределительной станции для газификации г. Куртамыша.



Алексей Миллер обратил внимание Вадима Шумкова на необходимость продолжения работы по укреплению платежной дисциплины потребителей области.



Между Газпромом и Курганской областью действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, договор о газификации.



В регионе действуют пять автомобильных газонаполнительных компрессорных станций Газпрома.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



"AK&M" от 25.11.2019