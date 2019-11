"Газпром газораспределение" завершила продажу 3.59% капитала Газпрома

АО "Газпром газораспределение", подконтрольная ПАО "Газпром" компания, успешно завершила продажу 850590751 штук обыкновенных акций ПАО "Газпром" (3.59% от уставного капитала). Об этом говорится в сообщении компании.



Размещение проведено с использованием биржевой технологии заключения сделок на Московской Бирже.



АО "Газпромбанк" выступил в роли организатора и брокера размещения.



По итогам размещения предложенный пакет акций был реализован в полном объёме, "Газпром газораспределение" сократило свою долю в капитале Газпрома до нуля. В результате доля акций ПАО "Газпром" в свободном обращении увеличилась, по оценке компании, до 49.61% от уставного капитала.



Цена размещения составила 220.72 руб. за одну акцию.

При принятии решения о распределении акций среди инвесторов предпочтение отдавалось крупным институциональным инвесторам, ориентированным на долгосрочные вложения.



Как отметил заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Фамил Садыгов, слова которого приводятся в сообщении, общий объём спроса покупателей, сложившийся в процессе сбора заявок, существенно превысил объём предложения. Высокий интерес инвесторов к акциям компании позволил реализовать пакет на привлекательных ценовых уровнях, с 11-процентным дисконтом к цене закрытия торговой сессии, предшествующей размещению. Также, несмотря на высокую волатильность акций во второй половине 2019 года, размещение прошло с 7.1-процентным дисконтом к средневзвешенной цене акций за последние три месяца и 5.5-процентным дисконтом к средневзвешенной цене акций за последние шесть месяцев, что свидетельствует о высоком качестве настоящего размещения.



В итоге была удовлетворена одна крупная заявка, поставленная на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего". Её размер составил 79% от общего объема итогового спроса. При этом отклонение цены размещения от средневзвешенной цены книги заявок составило 1.8%.



Выбранный нами формат проведения сделки позволил избежать коррекции цены акций, характерной при стандартной процедуре вторичного размещения. Так, цена закрытия в день размещения превысила цену закрытия предыдущего дня на 2.6%.



По итогам размещения произошло увеличение доли акций ПАО "Газпром" в свободном обращении. "Таким образом, мы ожидаем увеличения ликвидности акций", подытожил он.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"