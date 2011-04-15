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25/11/2019
12:59

РЖД назначат дополнительные поезда на зимние праздники

Для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в новогодние и рождественские каникулы АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") назначает порядка 1.4 тыс. дополнительных поездов. Об этом говорится в сообщении компании.

Ожидается, что пиковыми датами отправления пассажиров станут 27 и 28 декабря 2019 года, а также 7 и 8 января 2020 года.

В период с 25 декабря 2019 года по 12 января 2020 года дополнительные поезда появятся на наиболее востребованных маршрутах. Из Москвы они пойдут в Санкт-Петербург, Адлер, Новороссийск, Архангельск, Котлас, Казань, Ижевск, Киров, Самару, Уфу, Пензу, Челябинск, Оренбург и другие города. Из северной столицы дополнительные рейсы назначены в Москву, Челябинск, Екатеринбург, Киров, Череповец, Архангельск, Смоленск, Великие Луки, а также на другие популярные направления.

При повышенном спросе на поездки в новогодние и рождественские каникулы возможно включение в составы уже назначенных поездов дополнительных вагонов.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в железнодорожных кассах, терминалах самообслуживания на вокзалах, на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".

ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.

Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.


"AK&M" от 25.11.2019
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