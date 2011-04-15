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25/11/2019
13:04

Грузия одобрила поставку из РФ животноводческой продукции

По результатам инспекции российских предприятий по производству продукции животного происхождения, проведённой специалистами ветеринарной службы Грузии в апреле 2019 года, три российские компании по производству мясной продукции (говядина, свинина, мясо птицы), расположенные в Брянской и Белгородской областях, получили право поставок своей продукции на территорию Грузии. Об этом сообщил Россельхознадзор.

Также грузинская сторона уведомила, что согласно действующему законодательству Грузии экспорт готовой мясной продукции с российских предприятий возможен без проведения дополнительных инспекций грузинской ветеринарной службой.

Российские предприятия по производству готовой мясной продукции, успешно прошедшие обследование на соответствие грузинским требованиям и включенные в Реестр экспортёров, имеют право поставок своей продукции в Грузию.



"AK&M" от 25.11.2019
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