Грузия одобрила поставку из РФ животноводческой продукции

По результатам инспекции российских предприятий по производству продукции животного происхождения, проведённой специалистами ветеринарной службы Грузии в апреле 2019 года, три российские компании по производству мясной продукции (говядина, свинина, мясо птицы), расположенные в Брянской и Белгородской областях, получили право поставок своей продукции на территорию Грузии. Об этом сообщил Россельхознадзор.



Также грузинская сторона уведомила, что согласно действующему законодательству Грузии экспорт готовой мясной продукции с российских предприятий возможен без проведения дополнительных инспекций грузинской ветеринарной службой.



Российские предприятия по производству готовой мясной продукции, успешно прошедшие обследование на соответствие грузинским требованиям и включенные в Реестр экспортёров, имеют право поставок своей продукции в Грузию.







"AK&M" от 25.11.2019