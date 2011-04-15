Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

25/11/2019
13:25

Экспертный совет при ЦБ предлагает усилить защиту розничных инвесторов

Экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров при Банке России считает необходимым усилить защиту прав розничных инвесторов на финансовом рынке. Обсуждение законопроекта о введении регулирования категорий инвесторов - физических лиц состоялось в ходе заседания Экспертного совета, которое прошло в Банке России 22 ноября 2019 года, говорится в сообщении регулятора.

Участники заседания обсудили требования к проведению тестирования неквалифицированного инвестора на понимание особенностей финансового инструмента. По мнению членов экспертного совета, тестовые вопросы должны быть составлены Банком России и регулятору следует проводить контрольные мероприятия с целью проверки соблюдения участниками рынка требований к организации тестирования.

Участники заседания также коснулись темы перечня финансовых инструментов, доступных для неквалифицированного инвестора без проведения тестирования (допущенные к организованным торгам иностранные ценные бумаги, биржевые паевые инвестиционные фонды, закрытые паевые инвестиционные фонды и другие). Были высказаны предложения о проведении фокус-групп с участием граждан, не имеющих опыта инвестирования в ценные бумаги, для того чтобы объективно оценить степень понимания инвестором-новичком особенностей тех или иных финансовых инструментов.


"AK&M" от 25.11.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100