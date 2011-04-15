Экспертный совет при ЦБ предлагает усилить защиту розничных инвесторов

Экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров при Банке России считает необходимым усилить защиту прав розничных инвесторов на финансовом рынке. Обсуждение законопроекта о введении регулирования категорий инвесторов - физических лиц состоялось в ходе заседания Экспертного совета, которое прошло в Банке России 22 ноября 2019 года, говорится в сообщении регулятора.



Участники заседания обсудили требования к проведению тестирования неквалифицированного инвестора на понимание особенностей финансового инструмента. По мнению членов экспертного совета, тестовые вопросы должны быть составлены Банком России и регулятору следует проводить контрольные мероприятия с целью проверки соблюдения участниками рынка требований к организации тестирования.



Участники заседания также коснулись темы перечня финансовых инструментов, доступных для неквалифицированного инвестора без проведения тестирования (допущенные к организованным торгам иностранные ценные бумаги, биржевые паевые инвестиционные фонды, закрытые паевые инвестиционные фонды и другие). Были высказаны предложения о проведении фокус-групп с участием граждан, не имеющих опыта инвестирования в ценные бумаги, для того чтобы объективно оценить степень понимания инвестором-новичком особенностей тех или иных финансовых инструментов.





"AK&M" от 25.11.2019