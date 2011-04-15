Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 26 ноября

Банк России установил на 26 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.3083

1 Азербайджанский манат 37.5854

100 Армянских драмов 13.3537

1 Белорусский рубль 30.9472

1 Болгарский лев 35.9516

1 Бразильский реал 15.1945

100 Венгерских форинтов 21.0309

1000 Вон Республики Корея 54.2031

10 Гонконгских долларов 81.4580

10 Датских крон 94.1051

1 Доллар США 63.7637

1 Евро 70.3122

100 Индийских рупий 88.9405

100 Казахстанских тенге 16.5116

1 Канадский доллар 47.9823

100 Киргизских сомов 91.0910

10 Китайских юаней 90.6739

10 Молдавских леев 36.6774

1 Новый туркменский манат 18.2443

10 Норвежских крон 69.6985

1 Польский злотый 16.3585

1 Румынский лей 14.7356

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.6891

1 Сингапурский доллар 46.7407

10 Таджикских сомони 65.8213

1 Турецкая лира 11.1308

10000 Узбекских сумов 67.0491

10 Украинских гривен 26.4978

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.0766

10 Чешских крон 27.5938

10 Шведских крон 66.4143

1 Швейцарский франк 63.9556

10 Южноафриканских рэндов 43.4056

100 Японских иен 58.5713

"AK&M" от 25.11.2019