Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 26 ноября

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Банк России установил на 26 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.3083
1 Азербайджанский манат 37.5854
100 Армянских драмов 13.3537
1 Белорусский рубль 30.9472
1 Болгарский лев 35.9516
1 Бразильский реал 15.1945
100 Венгерских форинтов 21.0309
1000 Вон Республики Корея 54.2031
10 Гонконгских долларов 81.4580
10 Датских крон 94.1051
1 Доллар США 63.7637
1 Евро 70.3122
100 Индийских рупий 88.9405
100 Казахстанских тенге 16.5116
1 Канадский доллар 47.9823
100 Киргизских сомов 91.0910
10 Китайских юаней 90.6739
10 Молдавских леев 36.6774
1 Новый туркменский манат 18.2443
10 Норвежских крон 69.6985
1 Польский злотый 16.3585
1 Румынский лей 14.7356
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.6891
1 Сингапурский доллар 46.7407
10 Таджикских сомони 65.8213
1 Турецкая лира 11.1308
10000 Узбекских сумов 67.0491
10 Украинских гривен 26.4978
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.0766
10 Чешских крон 27.5938
10 Шведских крон 66.4143
1 Швейцарский франк 63.9556
10 Южноафриканских рэндов 43.4056
100 Японских иен 58.5713
"AK&M" от 25.11.2019