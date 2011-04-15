Кабмин проиндексировал утилизационный сбор на автомобили

С 1 января 2020 года будет проиндексирована ставка утилизационного сбора на колёсные транспортные средства (шасси) и прицепы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Ставка утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объёма двигателя, не изменится.





"AK&M" от 25.11.2019