Кабмин проиндексировал утилизационный сбор на автомобили

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С 1 января 2020 года будет проиндексирована ставка утилизационного сбора на колёсные транспортные средства (шасси) и прицепы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Ставка утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объёма двигателя, не изменится.
"AK&M" от 25.11.2019