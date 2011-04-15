Интеграцию МЦК и радиальных направлений железных дорог завершат в этом году

Работа по созданию комфортных пересадок между станциями Московского центрального кольца (МЦК) и радиальными направлениями железных дорог закончится до конца этого года, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Осталось одно радиальное направление, где строится дополнительная пересадочная станция на Московское центральное кольцо - платформа НАТИ на Октябрьской железной дороге. Она будет готова до конца года", - сказал М.Хуснуллин.



Заммэра подчеркнул, что с её вводом закончится программа интеграции Московского центрального кольца и радиальных направлений железных дорог.



"Ранее завершились работы по интеграции МЦК с семью радиальными направлениями железных дорог. На каждой из этих станций появились дополнительные пешеходные переходы, навесы, пассажирские терминалы, обеспечены максимально удобные условия для перехода с одной линии на другую", - отметил М.Хуснуллин.



Программа интеграции Московского центрального кольца (МЦК) с радиальными направлениями железной дороги реализуется правительством Москвы и ОАО "РЖД" с 2016 года.



Её цель - создание удобных пересадок между станциями МЦК, интегрированными с метро, и радиальных ж/д направлений. Работы финансируются на паритетной основе.



Напомним, президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров "Одинцово-Лобня" (МЦД-1) и "Нахабино-Подольск" (МЦД-2). Церемония открытия состоялась 21 ноября 2019 года на Белорусском вокзале.





"AK&M" от 25.11.2019