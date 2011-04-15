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25/11/2019
14:57

Кабмин установил допустимый объём потребления озоноразрушающих веществ на 2020 год

Правительство РФ установило количество озоноразрушающих веществ и допустимого объёма их производства на 2020 год. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, предусматривает, начиная с 2004 года, поэтапное сокращение озоноразрушающих веществ (ОРВ) вплоть до полного отказа в 2030 году.

Минприроды России ежегодно рассчитывает допустимый объём производства ОРВ в России и количество конкретных ОРВ в допустимом объёме потребления ОРВ в России.

Согласно утверждённому Минприроды России порядку таких ежегодных расчётов эти показатели определяются на основании информации и предложений, поступивших от Минпромторга России, от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, производящих или планирующих производить ОРВ на территории России и импортирующих (планирующих импортировать) ОРВ в Россию.

В 2020-2029 годах ежегодный допустимый объём потребления ОРВ в России составляет 19.98 т озоноразрушающей способности.



"AK&M" от 25.11.2019
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