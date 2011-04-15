Длина путей МЦД к 2024 году составит 375 км

Длина путей пяти линий Московских центральных диаметров (МЦД) достигнет 375 км к 2024 году, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Проект МЦД - настоящий транспортный прорыв для Москвы и Подмосковья. При строительстве диаметральных железнодорожных маршрутов планируется реконструировать участки действующих путей и построить новые", - сказал М.Хуснуллин.



По его словам, также реконструируют и благоустроят 182 остановочных пункта.



"За это время планируется построить дополнительные пути на Савёловском, Курском, Рижском и Киевском направлениях, реконструировать участок Москва-Каланчевская - Москва-Пассажирская-Курская, построить железнодорожную линию до застройки в Рублёво-Архангельское и соединительную ветку между Киевским и Смоленским ж/д направлениями", - отметил М.Хуснуллин.



Напомним, президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров "Одинцово-Лобня" (МЦД-1) и "Нахабино-Подольск" (МЦД-2). Церемония открытия состоялась 21 ноября 2019 года на Белорусском вокзале.





"AK&M" от 25.11.2019