Участки Ярославского направления железной дороги от Москвы до Болшево реконструируют до конца года

Участки Ярославского направления железной дороги от Москвы до подмосковных городов Мытищи и Болшево (Королёв) планируется реконструировать до конца этого года, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Для улучшения обслуживания пассажиров пригородных поездов на этих участках Ярославского направления железной дороги построено 24 км главных путей и реконструировано три платформы", - сказал М.Хуснуллин.



Заммэра подчеркнул, что также ведётся благоустройство территорий, прилегающих к станциям и платформам.



"По итогам реализации проекта размеры движения пригородных электропоездов будут увеличены с 217 до 251 пары в сутки", - добавил М.Хуснуллин.







"AK&M" от 25.11.2019