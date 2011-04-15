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25/11/2019
13:58

Участки Ярославского направления железной дороги от Москвы до Болшево реконструируют до конца года

Участки Ярославского направления железной дороги от Москвы до подмосковных городов Мытищи и Болшево (Королёв) планируется реконструировать до конца этого года, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Для улучшения обслуживания пассажиров пригородных поездов на этих участках Ярославского направления железной дороги построено 24 км главных путей и реконструировано три платформы", - сказал М.Хуснуллин.

Заммэра подчеркнул, что также ведётся благоустройство территорий, прилегающих к станциям и платформам.

"По итогам реализации проекта размеры движения пригородных электропоездов будут увеличены с 217 до 251 пары в сутки", - добавил М.Хуснуллин.



"AK&M" от 25.11.2019
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