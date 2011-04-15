Совет Федерации одобрил поправки в федеральный бюджет, уточняющие его основные параметры

Совет Федерации одобрил федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" об уточнении параметров федерального бюджета. Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.



Поправки, в частности, предусматривают, корректировку цены на нефть с $63.4 до $62.2 за баррель, темпы инфляции - с 4.3% до 3.8%. Темпы экономического роста сохраняются в пределах 1.3%.



Предусмотрена с 1 октября 2019 года в размере 1.02 индексация должностных окладов, доплат за классный чин, за выслугу лет, ежемесячной надбавки к пенсии прокурорских работников, военнослужащих и работников органов военной прокуратуры, а также сотрудников Следственного комитета РФ.



Предусматривается, что на иные межбюджетные трансферты, предоставляемые на финансовое обеспечение мероприятий федерального проекта "Европа - Западный Китай" комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, не будет распространяться требование о предельном сроке (до 1 апреля 2019 года) утверждения актами Правительства РФ распределения между бюджетами субъектов РФ иных межбюджетных трансфертов.



Правительству РФ предоставляется право принимать решения о передаче государственным унитарным предприятиям субъектов РФ, не являющимся российскими авиакомпаниями, по договорам лизинга воздушных судов, приобретенных за счет средств взносов в уставный капитал публичного акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" и предоставленных указанному обществу субсидий.





"AK&M" от 25.11.2019