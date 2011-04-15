Д.Медведев отправил в отставку гендиректора РЭО

Правительство РФ досрочно прекратило полномочия гендиректора публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" (РЭО) Дениса Буцаева. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Д.Буцаев назначен главой РЭО в начале 2019 года. Ранее он являлся министром инвестиций и инноваций, затем вице-премьером правительства Московской области.



РЭО образован в январе 2019 года для создания системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, в соответствии с которой, вывозом, обработкой, обезвреживанием и захоронением отходов будут заниматься региональные мусорные операторы.





"AK&M" от 25.11.2019