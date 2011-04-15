ЦБ объявил учётную цену золота на 26 ноября - 2991.94 руб./г против 3013.70 руб./г на 23 ноября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 26 ноября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2991.94 руб./грамм
Серебро: - 35.21 руб./грамм
Платина: - 1830.69 руб./грамм
Палладий: - 3661.39 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
19.11 20.11 21.11 22.11 23.11
Золото 2989.35 3003.55 3037.48 3015.06 3013.70
Серебро 34.58 34.44 35.25 35.13 35.01
Платина 1807.87 1835.06 1877.20 1871.97 1866.02
Палладий 3509.16 3528.65 3635.01 3620.78 3625.54