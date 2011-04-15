LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH) и Tiffany & Co. заключили окончательное соглашение, в соответствии с которым LVMH приобретёт Tiffany за $16.2 млрд (14.7 млрд евро или $135 за акцию). Об этом говорится в сообщении компании.



Приобретение Tiffany укрепит позиции LVMH в ювелирном бизнесе и ещё больше увеличит её присутствие в США.



Приобретение LVMH Tiffany было одобрено советами директоров обеих компаний. Ожидается, что сделка будет закрыта в середине 2020 года и подлежит обычным условиям закрытия, включая одобрение акционеров Tiffany и получение разрешений регулирующих органов.







AK&M "Рынок слияний и поглощений"