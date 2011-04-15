МТС продают компанию "ВФ Украина"

ПАО "МТС" подписало c OOO Telco Solutions and Investments (является подконтрольной телекоммуникационной компании ООО Bakcell, которая входит в международную группу компаний NEQSOL Holding) юридически обязывающее соглашение о продаже телекоммуникационного бизнеса в Украине. Об этом говорится в сообщении МТС.



В рамках соглашения МТС через свою 100% дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) продают 100% долю в компании Preludium BV (Нидерланды), единственном акционере ПрАО "ВФ Украина", за $734 млн, включая отложенный платёж на сумму порядка $84 млн. Передача акций пройдёт в ближайшее время.



"Сделка комплементарна обновлённой стратегии МТС, которая предполагает концентрацию усилий на российском рынке, генерирующем более 90% выручки Группы, и развитие на основе базового телеком-бизнеса комплекса современных цифровых сервисов. С учётом незначительной доли украинского бизнеса в масштабе Группы, МТС сохранит привлекательный уровень дивидендных выплат в рамках принятой в начале года политики", - отметил президент МТС Алексей Корня, цитируемый в сообщении.



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Чистая прибыль Группы МТС за III квартал 2019 года составила 18.4 млрд руб. против убытка 37 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.6% до 133.9 млрд руб. со 128 млрд руб., показатель OIBDA - на 5.9% до 62.8 млрд руб. с 59.3 млрд руб.







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