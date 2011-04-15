МТС планируют выплатить специальные дивиденды на 26.48 млрд руб.

Совет директоров МТС 23 ноября 2019 года принял решение рекомендовал внеочередному собранию акционеров 30 декабря 2019 года утвердить специальные дивиденды в размере 26.48 млрд руб. из расчёта 13.25 руб. на одну обыкновенную акцию (26.5 руб. на одну АДР), принимая во внимание финансовые результаты МТС за 9 месяцев 2019 года и сделку по продаже ПрАО "ВФ Украина". Об этом говорится в сообщении компании.



Совет директоров МТС рекомендовал назначить на 6 декабря дату закрытия реестра для участия во внеочередном собрании акционеров, а на 10 января - дату закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение специальных дивидендов.



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Чистая прибыль Группы МТС за III квартал 2019 года составила 18.4 млрд руб. против убытка 37 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.6% до 133.9 млрд руб. со 128 млрд руб., показатель OIBDA - на 5.9% до 62.8 млрд руб. с 59.3 млрд руб.





"AK&M" от 25.11.2019