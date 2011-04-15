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25/11/2019
17:19

Проезд по МЦД в ближайшие две недели будет бесплатным

В ближайшие две недели - с 25 ноября до 8 декабря 2019 года пассажиры смогут бесплатно ездить в электричках, курсирующих по Московским центральным диаметрам (МЦД), сообщил мэр столицы Сергей Собянин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Для более тщательной наладки билетной системы Центральная пригородная пассажирская компания приняла решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным. Будем и дальше развивать МЦД, делать их комфортнее и удобнее", - написал Сергей Собянин на своей официальной странице в соцсети "Вконтакте".

По его словам, со значительным ростом пассажиропотока на МЦД (количество пассажиров в рабочие дни превысило полмиллиона человек) принято решение с 25 ноября на МЦД-2 увеличить составность всех поездов до 10-11 вагонов. Таким образом, в часы пик количество пассажирских мест будет больше на 30%, а с момента запуска - на 49%.

"На МЦД-1 количество вагонов увеличим в течение следующих 15 дней", - отметил С.Собянин.

Напомним, президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров "Одинцово-Лобня" (МЦД-1) и "Нахабино-Подольск" (МЦД-2). Церемония открытия состоялась 21 ноября 2019 года на Белорусском вокзале.


"AK&M" от 25.11.2019
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