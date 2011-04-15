Совет Федерации утвердил бюджет Фонда социального страхования на 3 года

Совет Федерации утвердил закон "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Об этом говорится в сообщении верхней платы парламента.



Закон утвердил основные характеристики бюджета фонда на ближайшие 3 года. Прогнозируемый объём доходов бюджета фонда на 2020 год составляет 811.578 млрд руб., на 2021 год - 821.126 млрд руб., на 2022 год - 936.482 млрд руб. Доходы бюджета фонда формируются за счёт страховых взносов, налогов, финансовых санкций по страховым взносам, средств федерального бюджета и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, переданных на исполнение государственных функций.



В соответствии с документом, объём расходов бюджета фонда на 2020 год прогнозируется в сумме 788.108 млрд руб., на 2021 год - 831.396 млрд руб., на 2022 год - 873.962 млрд руб. Расходы бюджета фонда будут осуществляться в рамках реализации отдельных мероприятий государственных программ РФ "Социальная поддержка граждан", "Доступная среда" и "Развитие здравоохранения".



Бюджет фонда сформирован на 2020 год с профицитом на 23.47 млрд руб., на 2021 год с дефицитом на 10.27 млрд руб., на 2022 год с профицитом на 62.52 млрд руб.



Согласно документу, планируемый объём дефицита бюджета фонда на 2021 год будет обеспечен увеличением остатков средств финансового резерва бюджета фонда, размещенных в ценные бумаги, получением бюджетом фонда кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ, привлечением источников внутреннего финансирования дефицита бюджета фонда и других источников.









"AK&M" от 25.11.2019