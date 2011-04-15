Станцию метро "Гольяново" введут в 2023 году

Арбатско-Покровская линия метро будет продлена до района Гольяново на востоке столицы в 2023 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомлекса.



По его словам, новая станция разгрузит Щёлковское шоссе и действующую станцию метро "Щёлковская", а также обеспечит быструю перевозку большого количества пассажиров района Гольяново.



Хуснуллин напомнил, что также ведутся работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии до посёлка Северный, планируется довести Сокольническую ветку до станции "Потапово" ("Новомосковская") и Калининско-Солнцевскую линию до аэропорта "Внуково".





"AK&M" от 25.11.2019