Банк России предложил рынку обсудить подходы к развитию конкуренции

Банк России подготовил консультативный доклад о подходах к реализации политики по развитию конкуренции на финансовом рынке. В материале дано определение конкуренции и указаны ориентиры для достижения целевого состояния конкурентной среды на финансовом рынке. Доклад представлен для общественного обсуждения. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Авторы доклада определяют конкуренцию как соперничество между поставщиками финансовых услуг за потребителя. Развивая конкуренцию, Банк России стремится обеспечить формирование на рынке такой среды, в которой потребители обладают и пользуются возможностью влиять своим выбором на конъюнктуру рынка, а поставщики финансовых услуг выигрывают конкурентную борьбу, предлагая лучшее ценностное решение на основе рыночных конкурентных преимуществ.



Для достижения целевого состояния выбраны три ориентира. Во-первых, речь идёт о потребителях, которые своим выбором влияют на характер предложения и, таким образом, становятся движущей силой конкуренции. Во-вторых, результаты конкурентной борьбы должны иметь рыночную основу и побуждать участников рынка к дальнейшему соперничеству. Нерыночные факторы, привилегии или особые условия отдельных участников, наоборот, формируют ощущение несправедливости и снижают стимулы к ведению и развитию бизнеса в масштабах рынка. Третий ориентир – формирование проконкурентной среды, в которой развиваются новые финансовые технологии и действует гибкое регулирование, не препятствующее позитивным изменениям на рынке, где мелкие компании имеют доступ к платформенным решениям и аутсорсингу, подчёркивает ЦБ.



Целевые ориентиры показывают участникам финансового рынка, какие практики конкуренции являются, по мнению Банка России, продуктивными и на какие рыночные проявления регулятор считает необходимым реагировать.



В приложении к докладу приведена количественная и качественная оценка уровня конкуренции на основных продуктовых сегментах финансового рынка: "Платежи и переводы", "Кредитование", "Привлечение средств", "Инвестиционные услуги" и "Страхование". Итоги этой оценки свидетельствуют о том, что состояние конкуренции на российском финансовом рынке по-прежнему может быть охарактеризовано как олигополия (присутствие нескольких основных игроков) с конкурентным окружением. Однако отмечается, что в банковском секторе, который преобладает на рынке, состояние конкурентной среды в целом улучшилось, несмотря на то что состав лидеров остался неизменным.



"AK&M" от 25.11.2019