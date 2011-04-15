На Коммунарской линии метро начали строить первый тоннель

На Коммунарской линии метро началось строительство левого тоннеля от станции "Университет Дружбы Народов" до станции "Улица Новаторов", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Коммунарская линия длиной около 40 км станет самой протяжённой в столичной подземке. Она протянется от Московского центрального кольца до посёлка Коммунарки и дальше. Значительная ее часть, порядка 20 км, пройдёт в границах "старой" Москвы. Новой линией будут пользоваться порядка 100 тыс. человек ежедневно, разгрузятся Калужско-Рижская и Сокольническая линии метро", - сказал С.Собянин.







"AK&M" от 25.11.2019