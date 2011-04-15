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25/11/2019
17:40

CRCC хочет построить платную дорогу в Новой Москве

China Railway Construction Corporation (CRCC) предлагает построить платную автодорогу от посёлка Коммунарка до деревни Яковлево, которая стоит на трассе Троицк-Щербинка, заявил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Её длина может составить около 10 км. Градостроительной документации на этот проект ещё нет. Это планы компании, рассчитанные, в том числе, на развитие территории вдоль этой дороги. Сейчас там расположены пустые поля, в застройке которых китайцы планируют поучаствовать позднее", - сказал В.Жидкин.

Ранее он заявил, что до конца 2022 года в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) могут построить 300 км дорог. С момента присоединения новых территорий к столице здесь уже проложено и реконструировано 200 км магистралей.


"AK&M" от 25.11.2019
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