ЦБ объявил учётную цену золота на 27 ноября - 3000.45 руб./г против 2991.94 руб./г на 26 ноября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 27 ноября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3000.45 руб./грамм
Серебро: - 34.73 руб./грамм
Платина: - 1850.51 руб./грамм
Палладий: - 3717.50 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
20.11 21.11 22.11 23.11 26.11
Золото 3003.55 3037.48 3015.06 3013.70 2991.94
Серебро 34.44 35.25 35.13 35.01 35.21
Платина 1835.06 1877.20 1871.97 1866.02 1830.69
Палладий 3528.65 3635.01 3620.78 3625.54 3661.39