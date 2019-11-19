ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 26 ноября, в размере 63.7637 руб. против 63.7101 руб. на 23 ноября

ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, на 26 ноября, в размере 63.7637 руб. против 63.7101 руб. на 23 ноября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



23.11.19 - 63.7101 руб.

22.11.19 - 63.8430 руб.

21.11.19 - 64.0213 руб.

20.11.19 - 63.7730 руб.

19.11.19 - 63.7542 руб.

















































































"AK&M" от 26.11.2019