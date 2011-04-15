Повтор! Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 13 по 19 ноября, выросло на 1%

Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 13 по 19 ноября 2019 года, выросло на 1% до 649.58 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.



Увеличение количества безработных наблюдалось в 60 регионах. Наибольший рост отмечен в республиках Тыва, Мордовия, Крым и Кабардино-Балкарской Республике, Алтайском крае, Астраханской, Омской и Курганской областях, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе.



Снижение численности безработных произошло в 20 регионах. Наибольшее сокращение показателя наблюдалось в республиках Бурятия, Татарстан, Коми и Карачаево-Черкесской Республике, в Кировской, Калининградской, Смоленской областях, Хабаровском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, и в Севастополе.





"AK&M" от 26.11.2019