Пассажиропоток "Внуково" с начала года составил 22 млн. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.



Напомним, за весь 2018 год аэропорт обслужил 21.478 млн пассажиров, в 2019 году этот показатель был достигнут уже 14 ноября.



АО "Международный аэропорт "Внуково" (ИНН 7710404473) - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Карта полётов аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки. Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя современными взлётно-посадочными полосами длиной 3500 м и 3060 м, аэродромная пропускная способность составляет 58 взлётно-посадочных операций в час. Общая площадь - около 300 тыс. кв. м, что даёт возможность обслужить до 35 млн пассажиров в год.





"AK&M" от 26.11.2019