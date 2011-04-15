Росимущество и ФТС подписали соглашение

Росимущество и ФТС России подписали первое соглашение в рамках исполнения постановления Правительства РФ "О распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства". Об этом говорится в сообщении сторон.



Соглашение определяет порядок, условия, сроки и последовательность действий должностных лиц таможенных органов РФ и Росимущества (его территориальных органов) при осуществлении полномочий при передаче имущества, обращённого в собственность государства, а также вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного правонарушения, подвергающихся быстрой порче.



В ближайшее время Росимуществом в рамках исполнения указанного постановления планируется также определить порядок и условия взаимодействия с МВД России, ФСБ России, ФССП России и Следственным комитетом РФ.



Напомним, что утверждённое постановлением Правительства РФ "О распоряжении движимым имуществом, обращённым в собственность государства" положение заменило ранее действующий с 2003 года основной акт в области распоряжения конфискованным и иным изъятым имуществом, обращенным в собственность государства. Издание данного постановления стало важным этапом в совершенствовании порядка распоряжения обращенным в собственность государства имуществом. Документ направлен на повышение эффективности, прозрачности процедуры распоряжения обращенным в собственность РФ конфискованным, движимым бесхозяйным, безвозмездно изъятым имуществом, а также на повышение контроля за процедурами переработки (утилизации) и уничтожения такого имущества в целях исключения его попадания в повторный хозяйственный оборот.



"AK&M" от 26.11.2019