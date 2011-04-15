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26/11/2019
12:29

В РФ отзывают более 7 тыс. автомобилей Subaru Impreza и Forester

ООО "Субару Мотор" отзывает 7.442 тыс. автомобилей Subaru Impreza, XV (G4, G5), Forester (S5). Об этом сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2017 года по настоящее время.

Причиной отзыва транспортных средств является то, что из-за ошибки в программировании блока управления двигателем, в определённых обстоятельствах напряжение на катушке зажигания может сохраняться после выключения двигателя дольше, чем это предусмотрено. В результате длительного сохранения напряжения на катушке зажигания её внутренняя температура может возрастать, что, в свою очередь, может привести к короткому замыканию. Более того, на автомобилях, оснащенных определенными жгутами проводов и модулями зажигания, которые были произведены исключительно для затронутых автомобилей, возможно перегорание предохранителя, что приводит к остановке двигателя и невозможности его повторного запуска.

Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, либо воспользоваться интерактивным поиском, размещенным на сайте Росстандарта в разделе "Сервисы", подраздел "Отзывные кампании транспортных средств".

Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru (проект компании Яндекс). Исходная информация для размещения на данном сервисе передается Росстандартом в рамках соответствующего соглашения.

Если автомобиль подпадает под отзывную программу, его владельцу необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

На всех транспортных средствах будут выполнены работы по перепрограммированию блока управления двигателем, проверке катушки зажигания и замене ее при необходимости.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
ООО "СУБАРУ МОТОР" является официальным представителем изготовителя Subaru на российском рынке.

"AK&M" от 26.11.2019
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