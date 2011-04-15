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26/11/2019
14:39

РФПИ, РКИФ и Guangdong Utrust согласовали ключевые условия создания Российско-китайского фонда региона Большого залива

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) и многопрофильная инвестиционная компания Guangdong Utrust Investment Holdings (инвестиционный фонд китайской провинции Гуандун) объявили о согласовании ключевых условий создания совместного Российско-китайского фонда региона Большого залива объёмом $1 млрд. Об этом говорится в сообщении РФПИ.

Деятельность фонда направлена на содействие укреплению двусторонних торгово-экономических связей, продвижение бизнеса российских компаний в китайской провинции Гуандун и поддержку выхода компаний из данной провинции на российский рынок.

Соответствующие документы были подписаны РФПИ, РКИФ и Guangdong Utrust на полях 6-го ежегодного заседания Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству в Пекине.

Гуандун является крупнейшей провинцией Китая по объёму ВВП и важнейшим регионом торгового сотрудничества страны с Россией. Создание совместного инвестиционного фонда позволит значительно укрепить стратегическое партнерство России с данным регионом и встроиться в реализацию инициативы развития региона Большого залива, объединяющего специальные административные районы Гонконг и Макао и девять муниципалитетов провинции Гуандун. Цели инициативы развития региона - укрепление сотрудничества между провинцией Гуандун, Гонконгом и Макао, осуществление глубокой интеграции внутри региона и содействие координированному региональному экономическому развитию.

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) - фонд прямых инвестиций, целью которого является обеспечение конкурентоспособной доходности по инвестиционным проектам, способствующим развитию двустороннего экономического сотрудничества между Россией и Китаем.

Инвестиционный фонд Guangdong Utrust Investment Holdings Co., Ltd. (Utrust) был основан в 1984 году правительством провинции Гуандун с целью предоставления высококачественных финансовых услуг, используя государственное финансирование для развития провинции.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными партнёрами реализации более 70 проектов общим объёмом свыше 1.5 трлн руб., охватывающих 95% регионов РФ. В портфельных компаниях РФПИ работает более 800 тыс. сотрудников, годовая выручка которых составляет 6% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнёрства с ведущими международными соинвесторами из более чем 15 стран на общую сумму более $40 млрд.

"AK&M" от 26.11.2019
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