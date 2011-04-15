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26/11/2019
11:13

Благоприятный внешний фон позволяет рублю оставаться на комфортных уровнях

Рубль находится вблизи отметки 64 в паре с долларом и 70.5 в паре с евро. Внешний фон остается в целом позитивным, что создает благоприятные условия для рубля. Об этом говорится в обзхоре Nordea.

Речь идет как о миролюбивой риторике по торговым переговорам, так и о комфортных ценах на нефть ($63.6 за баррель).

Рубль продолжает торговаться в крайне узких торговых диапазонах с минимальной волатильностью на фоне относительно спокойной ситуации на глобальных финансовых рынках. Сегодня станут известны параметры завтрашнего размещения ОФЗ.

Предстоящий день на глобальных площадках не слишком богат на статистику, поэтому ожидаем очередной относительно спокойной торговой сессии.

"AK&M" от 26.11.2019
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