Роскосмос планирует войти в уставный капитал компании "Газпром СПКА". Об этом говорится в сообщении Газпрома по итогам мероприятия, посвященного началу строительства сборочного производства космических аппаратов (СПКА).



Так, Газпром при поддержке Роскосмоса начал строительство современного центра по производству спутников.



Первое в истории современной России предприятие полного цикла по сборке и испытанию спутников разместится рядом с Телекоммуникационным центром АО "Газпром космические системы". Здесь на основе передовых технологий будут выпускаться космические аппараты гражданского назначения для нужд группы "Газпром" и других заказчиков, включая Госкорпорацию "Роскосмос". Речь идет, в частности, о развитии орбитальной группировки спутников связи "Ямал" и спутников дистанционного зондирования Земли "СМОТР". Эти космические системы обеспечивают технологическую связь и мониторинг производственных объектов компании. Мощности предприятия также планируется задействовать при реализации перспективной программы "Сфера" для создания многоспутниковой орбитальной группировки передачи данных на принципах государственно-частного партнерства.



На сборочных площадках СПКА будет установлено современное оборудование с высоким уровнем автоматизации технологических процессов. Вся выпускаемая продукция будет проходить многоступенчатую проверку: на уникальных испытательных стендах будет имитироваться воздействие факторов космического пространства и нагрузок, возникающих при запуске аппаратов на ракетах-носителях.



Мощности предприятия позволят производить до четырех аппаратов связи и дистанционного зондирования Земли средней и большой размерности или до 100 малых серийных аппаратов в год. Ввод предприятия в эксплуатацию планируется в 2022 году. Оператор проекта - "Газпром СПКА". До 2035 года Газпром планирует вывести на орбиту 14 собственных спутников.



В ходе мероприятия генеральный директор АО "Газпром космические системы" Дмитрий Севастьянов и первый заместитель Генерального директора Госкорпорации "Роскосмос" по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич подписали соглашение об основных принципах участия в проекте СПКА.



В документе отражено намерение Госкорпорации "Роскосмос" войти в уставный капитал компании "Газпром СПКА". Доли участников предполагается закрепить в специальном корпоративном договоре, который будет заключен позднее.



Космическая группировка спутниковой связи и вещания "Ямал" насчитывает пять аппаратов, включая запущенный на орбиту 30 мая 2019 года "Ямал-601". Их возможности активно используются телекомпаниями, провайдерами связи и государственными организациями.



Концепция программы "Сфера", разработанная Госкорпорацией "Роскосмос", предполагает комплексное развитие космических информационных технологий, в том числе создание многоспутниковых систем. Программа включает в себя навигационную, связную и геоинформационную составляющую, в том числе в программе предусмотрено создание спутников, входящих в орбитальные группировки Газпрома.



В октябре 2018 года Газпром и Роскосмос подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта Газпрома по созданию сборочного производства космических аппаратов в Московской области.



В феврале 2019 года стороны актуализировали дорожную карту разработки и освоения производства организациями Роскосмоса современного оборудования, включая импортозамещающее, в интересах Газпрома. Срок действия документа - до 2022 года.



