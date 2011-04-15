Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/11/2019
11:39

Мировые фондовые площадки торгуются с неоднозначным настроем

Во вторник мировые фондовые площадки торгуются с неоднозначным настроем. С торгового фронта пришли новости о том, что представители США и Китая провели телефонные переговоры, в ходе которых достигли консенсуса по определенным вопросам. Но отсутствие деталей не понравилось инвесторам, которые устали от броских заголовков, за которыми, по сути, не стоит фактического прогресса. В итоге первоначальный всплеск оптимизма быстро сошел на нет и после обновления исторических максимумов на Уолл-стрит, азиатские площадки показали разнонаправленную динамику, а европейские фьючерсы торгуются во флэте. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.

На этом фоне российские индексы открылись без значимых изменений и за первый час торгов укрепились в пределах 0.3%, не демонстрируя признаков развития бычьего импульса. С нефтяного рынка отечественные бенчмарки тоже не получают ощутимой поддержки. В сырьевом сегменте ощущается присутствие неопределенности по двум ключевым вопросам – торговые переговоры и предстоящий саммит ОПЕК, на котором странам картеля и их союзникам предстоит принять решение о продлении сделки по ограничению добычи. Более четкие сигналы хотя бы с одного из двух этих фронтов могли бы обеспечить укрепление котировок, но на данном этапе участники рынка предпочитают осторожный подход и фиксацию прибыли на более или менее внятных попытках роста. В краткосрочной перспективе главная задача Brent – удержаться над уровнем $62 за баррель.

Рубль тем временем пытается вернуть доллар под отметку 64 руб., которая остается в центре внимания. Наша валюта уже практически исчерпала поддержку налогового периода и теперь остается один на один с долларом, который торгуется относительно стабильно на форексе. После двух дней роста пара доллар/рубль может сбавить обороты, но при условии, что нефть не покажет более глубокой просадки от текущих уровней, а на мировые площадки не вернется бегство от рисков.

"AK&M" от 26.11.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100