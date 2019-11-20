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26/11/2019
12:49

ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 27 ноября в размере 64.0239 руб. против 63.7637 руб. на 26 ноября

ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 27 ноября в размере 64.0239 руб. против 63.7637 руб. на 26 ноября.


Курс доллара США за последние 5 дней:

26.11.19 - 63.7637 руб.
23.11.19 - 63.7101 руб.
22.11.19 - 63.8430 руб.
21.11.19 - 64.0213 руб.
20.11.19 - 63.7730 руб.








































"AK&M" от 26.11.2019
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