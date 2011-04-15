Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/11/2019
13:12

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 27 ноября

Банк России установил на 27 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 43.4018
1 Азербайджанский манат 37.7388
100 Армянских драмов 13.4081
1 Белорусский рубль 30.8489
1 Болгарский лев 36.0536
1 Бразильский реал 15.1468
100 Венгерских форинтов 20.9358
1000 Вон Республики Корея 54.3829
10 Гонконгских долларов 81.7925
10 Датских крон 94.3707
1 Доллар США 64.0239
1 Евро 70.5159
100 Индийских рупий 89.4164
100 Казахстанских тенге 16.5524
1 Канадский доллар 48.1057
100 Киргизских сомов 91.4758
10 Китайских юаней 90.9909
10 Молдавских леев 36.7637
1 Новый туркменский манат 18.3187
10 Норвежских крон 69.8295
1 Польский злотый 16.3836
1 Румынский лей 14.7667
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.9119
1 Сингапурский доллар 46.8593
10 Таджикских сомони 66.0353
1 Турецкая лира 11.1375
10000 Узбекских сумов 67.4313
10 Украинских гривен 26.7141
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.4180
10 Чешских крон 27.6400
10 Шведских крон 66.5446
1 Швейцарский франк 64.1201
10 Южноафриканских рэндов 43.2153
100 Японских иен 58.7780

"AK&M" от 26.11.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100