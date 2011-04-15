Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 27 ноября

Банк России установил на 27 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.4018

1 Азербайджанский манат 37.7388

100 Армянских драмов 13.4081

1 Белорусский рубль 30.8489

1 Болгарский лев 36.0536

1 Бразильский реал 15.1468

100 Венгерских форинтов 20.9358

1000 Вон Республики Корея 54.3829

10 Гонконгских долларов 81.7925

10 Датских крон 94.3707

1 Доллар США 64.0239

1 Евро 70.5159

100 Индийских рупий 89.4164

100 Казахстанских тенге 16.5524

1 Канадский доллар 48.1057

100 Киргизских сомов 91.4758

10 Китайских юаней 90.9909

10 Молдавских леев 36.7637

1 Новый туркменский манат 18.3187

10 Норвежских крон 69.8295

1 Польский злотый 16.3836

1 Румынский лей 14.7667

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.9119

1 Сингапурский доллар 46.8593

10 Таджикских сомони 66.0353

1 Турецкая лира 11.1375

10000 Узбекских сумов 67.4313

10 Украинских гривен 26.7141

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.4180

10 Чешских крон 27.6400

10 Шведских крон 66.5446

1 Швейцарский франк 64.1201

10 Южноафриканских рэндов 43.2153

100 Японских иен 58.7780

"AK&M" от 26.11.2019