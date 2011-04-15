Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 27 ноября

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Банк России установил на 27 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.4018
1 Азербайджанский манат 37.7388
100 Армянских драмов 13.4081
1 Белорусский рубль 30.8489
1 Болгарский лев 36.0536
1 Бразильский реал 15.1468
100 Венгерских форинтов 20.9358
1000 Вон Республики Корея 54.3829
10 Гонконгских долларов 81.7925
10 Датских крон 94.3707
1 Доллар США 64.0239
1 Евро 70.5159
100 Индийских рупий 89.4164
100 Казахстанских тенге 16.5524
1 Канадский доллар 48.1057
100 Киргизских сомов 91.4758
10 Китайских юаней 90.9909
10 Молдавских леев 36.7637
1 Новый туркменский манат 18.3187
10 Норвежских крон 69.8295
1 Польский злотый 16.3836
1 Румынский лей 14.7667
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.9119
1 Сингапурский доллар 46.8593
10 Таджикских сомони 66.0353
1 Турецкая лира 11.1375
10000 Узбекских сумов 67.4313
10 Украинских гривен 26.7141
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.4180
10 Чешских крон 27.6400
10 Шведских крон 66.5446
1 Швейцарский франк 64.1201
10 Южноафриканских рэндов 43.2153
100 Японских иен 58.7780
"AK&M" от 26.11.2019