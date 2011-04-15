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26/11/2019
13:16

На маршруте Москва-Зеленоград запустят ещё три "Ласточки"

Три дополнительных скоростных поезда "Ласточка" запустят 8 декабря между Москвой и Зеленоградом. Об этом сообщил Стройкомплекс.

Они будут ходить в часы пик и позволят разгрузить другие составы, которые перевозят пассажиров по вечерам.

Дополнительные составы станут ежедневно отправляться с Ленинградского вокзала в Зеленоград в 21:30 и 22:46, а из Зеленограда в Москву - в 20:42.

Раньше по выходным последний скоростной поезд в Крюково отправлялся в 21:02.

Напомним, первые "Ласточки" стали курсировать от Москвы до Зеленограда 1 октября 2015 года. Экспрессы отправляются с Ленинградского вокзала и останавливаются в Химках, Сходне и Крюкове.

Поезда, следующие до Твери, останавливаются в Клину, Солнечногорске, Редкине и Завидове. Среднее время поездки от Ленинградского вокзала до Крюково на "Ласточке" - 33 минуты. Это почти в два раза меньше, чем на обычных электричках (57 минут).

В декабре 2017 года скоростные "Ласточки" впервые связали Москву и Конаково, а в июне 2018-го начали останавливаться в Поварово. Средний интервал движения пригородных поездов на участке Москва-Зеленоград составляет около 7 минут в час пик. Перевозкой занимается Московско-Тверская пригородная пассажирская компания.

Кроме того, 21 ноября 2019 года открылось движение по двум Московским центральным диаметрам: МЦД-1 "Белорусско-Савёловский" (Одинцово-Лобня) и МЦД-2 "Курско-Рижский" (Нахабино-Подольск).

"AK&M" от 26.11.2019
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