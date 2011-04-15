Чистая прибыль акционеров ЛУКОЙЛа по МСФО за 9 месяцев выросла на 13.2% до 520.9 млрд руб.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ЛУКОЙЛа, по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла на 13.2% до 520.9 млрд руб. с 460.1 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщила компания.



Увеличение чистой прибыли сдерживалось снижением неденежной прибыли по курсовым разницам.



Выручка от реализации составила 5.929 трлн руб., что на 1.1% ниже по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - 5.993 трлн руб. Негативное влияние на динамику выручки оказало снижение цен на нефть в долларовом выражении и уменьшение объёмов трейдинга нефтепродуктами. Влияние данных факторов было почти полностью компенсировано эффектом девальвации рубля, ростом объёмов добычи и трейдинга нефтью, а также ростом цен на газ и объёмов добычи газа за рубежом.



Несмотря на снижение выручки, показатель EBITDA вырос на 14.5% и составил 958 млрд руб. против 836.5 млрд руб. Рост EBITDA в первую очередь связан с повышением доходности сегмента "Переработка, торговля и сбыт" в связи с ростом маржи переработки в России, увеличением объёмов переработки и улучшением корзины производимой продукции на НПЗ компании, а также улучшением результатов розничного и трейдингового бизнесов. Негативное влияние снижения цен на нефть на результаты сегмента "Разведка и добыча" было полностью компенсировано эффектом девальвации рубля, увеличением добычи нефти в России и газа за рубежом, улучшением структуры добычи нефти в России, переходом ряда участков недр на режим налогообложения дополнительного дохода от добычи углеводородного сырья (НДД), а также снижением удельных расходов на добычу.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



"AK&M" от 26.11.2019