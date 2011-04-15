ЛУКОЙЛ купил 5% в Ghasha в ОАЭ

Компания группы "ЛУКОЙЛ" в октябре 2019 года приобрела 5% долю участия в Концессии Гаша (Ghasha) в Объединённых Арабских Эмиратах у Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC). Об этом говорится в материалах ЛУКОЙЛа.



Стоимость приобретения составила около $190 млн.

ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ЛУКОЙЛа, по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла на 13.2% до 520.9 млрд руб. с 460.1 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации составила 5.929 трлн руб., что на 1.1% ниже по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - 5.993 трлн руб. Показатель EBITDA вырос на 14.5% и составил 958 млрд руб. против 836.5 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 26.11.2019