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26/11/2019
13:34

ЛУКОЙЛ купил 25% в проекте Marine XII в Конго

Компания Группы ЛУКОЙЛ во II квартале 2019 года заключила соглашение с компанией New Age M12 Holdings Limited о приобретении 25% доли участия в проекте Marine XII в Республике Конго, разрабатываемого на условиях соглашения о разделе продукции. Об этом говорится в материалах ЛУКОЙЛа.

Сделка на сумму 51.4 млрд руб. ($768 млн) была закрыта в сентябре 2019 года после выполнения всех отлагательных условий, в том числе получения одобрения государственных органов Республики Конго.

По состоянию на 30 сентября 2019 года оценка справедливой стоимости активов и обязательств 25% доли участия в проекте Marine XII не завершена. Распределение стоимости приобретения на справедливую стоимость активов и обязательств будет завершено в течение 12 месяцев с даты приобретения.

ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ЛУКОЙЛа, по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла на 13.2% до 520.9 млрд руб. с 460.1 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации составила 5.929 трлн руб., что на 1.1% ниже по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - 5.993 трлн руб. Показатель EBITDA вырос на 14.5% и составил 958 млрд руб. против 836.5 млрд руб.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 26.11.2019

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