Количество зарегистрированных на портале госуслуг граждан превысило 100 млн

Количество граждан, зарегистрированных на портале госуслуг, превысило отметку 100 млн. Об этом говорится в сообщении Ростелекома.



В течение 2019 года ежемесячно новыми пользователями становились в среднем 1.4 млн человек.



Чаще всего граждане пользуются сервисами для записи к врачу и в детский сад, получения информации о пенсионных накоплениях, регистрации автотранспортных средств, подачи заявления на сдачу экзамена в Госавтоинспекцию и получения водительского удостоверения. Также в десятку наиболее востребованных услуг входят оформление и выдача российских и заграничных паспортов, регистрация по месту пребывания и по месту жительства, выдача справок о наличии (отсутствии) судимости.



Российский портал госуслуг работает с 2009 года и сегодня является одним из самых популярных государственных сайтов в мире.



Учётная запись портала госуслуг - единый ключ доступа к сайтам Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда РФ, Росреестра, общественной сети Wi-Fi в московском метро и еще почти 4 тыс. государственных и коммерческих ресурсов. Для авторизации необходима подтверждённая учётная запись, обладателями которой сегодня являются около 62 млн человек (60% от общего числа зарегистрированных). Подтвердить учётную запись можно в Центрах обслуживания пользователей, а также через онлайн-кабинеты Сбербанка, Почта Банка, Тинькофф банка и банка "Санкт-Петербург".



Государственным заказчиком и владельцем портала госуслуг является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Оператором выступает ПАО "Ростелеком" при участии АО "РТ Лабс".



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



Чистая прибыль Ростелекома по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 43% до 9.95 млрд руб. с 6.958 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3% до 158.927 млрд руб. со 153.568 млрд руб., показатель OIBDA - на 13% до 53.543 млрд руб. с 47.534 млрд руб.



"AK&M" от 26.11.2019