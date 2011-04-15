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26/11/2019
13:52

В Госдуму внесён законопроект, запрещающий банкам навязывать заёмщикам дополнительные услуги и условия кредитования

В Госдуму внесён законопроект, запрещающий банкам навязывать заёмщикам дополнительные услуги и условия кредитования. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

В частности, инициатива запрещает отсылать заёмщика на сайт банка для ознакомления с условиями кредитования — все они должны быть указаны в договоре.

Также запрещается заранее пропечатывать на договоре "галочки" и любые другие отметки, выражающие согласие клиента с условиями кредитования.

Кроме того, законопроект обязывает кредиторов указывать в условиях потребительского кредита стоимость, порядок и сроки отказа от предлагаемой за отдельную плату дополнительной услуги, оказываемой кредитором или третьими лицами, а также при заключении сделки кредитования информировать заёмщиков о данных условиях.

"AK&M" от 26.11.2019
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