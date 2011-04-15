Суд поддержал ФАС в споре с ВТБ Страхованием

Арбитражный суд Москвы признал законным решение, предписание, а также постановление о наложении штрафа ФАС России в отношении ООО СК "ВТБ Страхование". Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



Страховая компания распространяла ненадлежащую рекламу своего продукта в отделениях ПАО "Банк ВТБ" в августе-ноябре 2018 года.



Ранее комиссия ведомства признала рекламу "Могу все!+. Страхование здоровья детей старше 1 года и младше 18 лет" с изображением ребенка, который идёт по верхней перекладине качелей, нарушающей закон "О рекламе".



Спорная реклама прошла оценку Экспертного совета по применению законодательства о рекламе и защите от недобросовестной конкуренции при ФАС. Члены совета отметили, что выражение "Могу всё!" в совокупности с изображением ребёнка в опасной ситуации, воспринимаются как утверждение о возможности совершения ребенком любых действий, в том числе опасных для его здоровья.



По факту нарушения рекламодателю ненадлежащей рекламы – ООО СК "ВТБ Страхование" - выдано предписание об устранении нарушения, а затем назначен административный штраф в размере 100 тыс. руб.



В соответствии с законом "О рекламе", в целях защиты несовершеннолетних от злоупотреблений их доверием и недостатком опыта в рекламе не допускается показ несовершеннолетних в опасных ситуациях, включая ситуации, побуждающие к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью.



"AK&M" от 26.11.2019