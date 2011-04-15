В.Путин отменил ежемесячные пособия в 50 руб. на детей

Президент РФ Владимир Путин своим указом отменил ежемесячные пособия в 50 руб. на детей от 1.5 лет до 3 лет. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.



Указ Президента РФ от 30 мая 1994 года N 1110 "О повышении размера компенсационных выплат отдельным категориям граждан" признаётся утратившим силу. В соответствии с данным указом ежемесячные пособия в размере 50 руб. предоставлялись работающим матерям, или другим родственникам, ухаживающим за ребенком.





"AK&M" от 26.11.2019