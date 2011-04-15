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26/11/2019
15:20

Пассажиропоток Московской канатной дороги за год составил более 1.5 млн

Пассажиропоток Московской канатной дороги за год своей работы - с 26 ноября 2018 года - составил более 1.5 млн человек. Об этом сообщил Стройкомплекс.

Напомним, первую Московскую канатную дорогу открыли в ноябре 2018 года. Она соединила Воробьёвы горы и спорткомплекс "Лужники".

Новый воздушный вид транспорта Москвы выполняет сразу три функции: спортивную, транспортную и туристическую. На маршруте длиной 720 м расположены три станции: "Воробьёвы горы", "Новая Лига" и "Лужники".

В распоряжении посетителей 33 закрытые кабины, каждая из которых рассчитана на восемь человек. Кабины оборудованы медиаэкранами, аудиогидом на четырёх языках (русский, английский, испанский, китайский), светодиодной подсветкой, зацепами для велосипедов, лыж и сноубордов. В кабины помещаются детские и инвалидные коляски.

Также курсируют две кабины премиум-класса.
Канатная дорога используется не только как новая туристическая достопримечательность, она востребована при проведении крупных массовых мероприятий на территории спорткомплекса "Лужники" среди зрителей и болельщиков.

"AK&M" от 26.11.2019
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