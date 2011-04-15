Пассажиропоток Московской канатной дороги за год составил более 1.5 млн

Пассажиропоток Московской канатной дороги за год своей работы - с 26 ноября 2018 года - составил более 1.5 млн человек. Об этом сообщил Стройкомплекс.



Напомним, первую Московскую канатную дорогу открыли в ноябре 2018 года. Она соединила Воробьёвы горы и спорткомплекс "Лужники".



Новый воздушный вид транспорта Москвы выполняет сразу три функции: спортивную, транспортную и туристическую. На маршруте длиной 720 м расположены три станции: "Воробьёвы горы", "Новая Лига" и "Лужники".



В распоряжении посетителей 33 закрытые кабины, каждая из которых рассчитана на восемь человек. Кабины оборудованы медиаэкранами, аудиогидом на четырёх языках (русский, английский, испанский, китайский), светодиодной подсветкой, зацепами для велосипедов, лыж и сноубордов. В кабины помещаются детские и инвалидные коляски.



Также курсируют две кабины премиум-класса.

Канатная дорога используется не только как новая туристическая достопримечательность, она востребована при проведении крупных массовых мероприятий на территории спорткомплекса "Лужники" среди зрителей и болельщиков.



"AK&M" от 26.11.2019