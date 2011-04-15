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26/11/2019
17:03

Потребительские цены на бензин в октябре выросли на 0.1%, с начала года - на 1.9%

Потребительские цены на бензин в октябре 2019 года по сравнению с сентябрём 2019 года выросли на 0.1%, по сравнению с декабрём 2018 года - на 1.9%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Цены производителей в октябре выросли на 0.4%.
В октябре увеличение потребительских цен на бензин на 0.2% и более наблюдалось в 28 субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав области). Из них наиболее значительно цены выросли в Республике Ингушетия и Брянской области - на 0.9%, Смоленской и Орловской областях - на 0.7% и 0.6% соответственно.

В 9 субъектах РФ отмечалось снижение цен. Заметнее всего цены снизились в Республике Хакасия и Красноярском крае - на 0.5%.

В Москве за прошедший месяц бензин подорожал на 0.3%, в Санкт-Петербурге - на 0.2%. В октябре по сравнению с сентябрём цены производителей на бензин автомобильный в среднем увеличились на 0.4%.

В 10 субъектах РФ бензин стал дороже - от 0.3% в Республике Башкортостан и Тюменской области до 3% в Пермском крае. В Ленинградской области цены производителей на бензин автомобильный сохранились на уровне сентября 2019 года.

Его удешевление отмечено в 7 субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав области) - от 0.2% в Омской области до 3.8% в Республике Татарстан.

Потребительские цены на бензин автомобильный в октябре в среднем по РФ превышали цены производителей в 2.2 раза (в октябре 2018 года - в 1.7 раза).

В октябре по сравнению с сентябрём цены производителей на нефть сырую выросли на 0.3% (по сравнению с декабрём 2018 года снизились на 12.4%), тарифы на её перекачку трубопроводным транспортом сохранились на уровне сентября 2019 года (по сравнению с декабрём 2018 года увеличились на 2.2%).

В октябре соотношение цен производителей на бензин автомобильный и нефть составило 1.3 раза (в октябре 2018 года - 1.4 раза).

Соотношение цены на нефть внутри страны с её ценой на мировом рынке) в октябре составило 74.6% (в октябре 2018 года - 65.5%).

"AK&M" от 26.11.2019
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