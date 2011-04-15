ESET: сотни тысяч россиян стали жертвами криптомайнера

Международная антивирусная компания ESET обнаружила модуль для майнинга криптовалюты Monero, который распространяется и устанавливается на компьютеры, захваченные ботнетом Stantinko. Об этом говорится в сообщении ESET.



Ранее данный ботнет специализировался на рекламном мошенничестве и заразил около 500 тыс. компьютеров за 5 лет в России, Украине, Беларуси и Казахстане. Модуль криптомайнинга CoinMiner.Stantinko - ещё один способ заработка для операторов Stantinko.



Его главным свойством является способность тщательно скрываться от обнаружения за счёт того, что операторы Stantinko компилируют уникальный модуль для каждой новой жертвы.



Помимо этого, CoinMiner.Stantinko связывается с майнинг-пулом не напрямую, а через прокси, чьи IP-адреса получены из описаний видеороликов на YouTube. Аналогичный способ маскировать данные в описаниях использует банковский вредонос Casbaneiro.



CoinMiner.Stantinko также сканирует запущенные на компьютере процессы, вычисляя ПО, предназначенное для обеспечения безопасности.



В процессе криптомайнинга истощается значительная часть ресурсов компьютера. Поэтому, чтобы не вызывать подозрений у пользователя, модуль криптомайнинга Stantiko анализирует активность и приостанавливает свою работу, к примеру, если обнаруживает, что устройство работает от батареи.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.



"AK&M" от 26.11.2019