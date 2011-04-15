АЛРОСА выручила около $5 млн на бриллиантовом аукционе в США. Об этом говорится в сообщении компании.



Его организатором выступило гранильное подразделение компании - филиал "Бриллианты АЛРОСА", показы бриллиантов проходили в офисе ALROSA USA Inc.



По результатам аукциона компания получила суммарную выручку в размере $4.8 млн. Всего было реализовано 255 бриллиантов общим весом 435 карат, это 80% представленного ассортимента. В частности, компания продала 21 бриллиант регулярных цветов, 73 фантазийных бриллианта оттенков Yellow, Pink и Purple, а также 9 ювелирных сетов цветных бриллиантов общей массой 65 карат, которые были сформированы в зависимости от насыщенности цвета и оттенков.



В аукционе принимали участие компании из США, Бельгии, Израиля, Китая, Индии, Гонконга и России.



Это был второй бриллиантовый аукцион АЛРОСА в Нью-Йорке в этом году, первый состоялся летом и завершился с выручкой в $3 млн.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Чистая прибыль АЛРОСА за 9 месяцев 2019 года по МСФО упала на 38% до 51 млрд руб. с 82.5 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 27% до 173.6 млрд руб. с 238.3 млрд руб., показатель EBITDA - на 40% до 77.5 млрд руб. со 129.1 млрд руб.



Чистая прибыль АЛРОСА за III квартал 2019 года по МСФО выросла на 0.5% до 13.5 млрд руб. с 13.4 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 20% до 45.7 млрд руб. с 57.4 млрд руб., показатель EBITDA - на 16% до 21.1 млрд руб. с 25.1 млрд руб.



"AK&M" от 26.11.2019