Трасса М11 "Москва - Санкт-Петербург" откроется 27 ноября 2019 года. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в социальной сети.



"Уже завтра президент откроет трассу М11 Москва - Санкт-Петербург. А сегодня её протестируют 11 машин. Вместе c помощником президента Игорем Левитиным и министром транспорта Евгением Дитрихом проводили автоколонну до Петербурга. Магистраль связала две столицы и прошла по территории сразу шести регионов, включая Подмосковье. М11 снизит нагрузку на дороги Химок, Клина, Солнечногорска, других городов северо-запада нашего региона", - сообщил А.Воробьев на своей странице VK.



Напомним, на новой трассе М-11 стартовал тестовый автопробег из Подмосковья до Санкт-Петербурга.



"Дорога будет достойно обслуживаться. Сегодня (стартовал - ред.) символический пробег <…> до Санкт-Петербурга. Коллеги поехали, проверят все участки. С точки зрения безопасности здесь все соответствует самым высоким мировым стандартам", - сказал А.Воробьев, цитируемый в сообщении на сайте правительства Московской области.



Он добавил, что открытие новой трассы позволит разгрузить Ленинградское шоссе. Такие города как Химки, Солнечногорск и Клин смогут "вздохнуть свободнее".



По словам губернатора, для Подмосковья важно развитие транспортной инфраструктуры. Следующими большим этапом станет открытие Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), который разгрузит прилегающие к Москве города.



Трасса М-11 Москва - Санкт-Петербург - является первой в постсоветской истории автодорогой, которая построена с нуля и объединяет крупнейшие агломерации страны. Общая протяженность трассы составит 670 км. Магистраль пройдёт по территориям Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей в обход населённых пунктов. Стоимость строительства составила около 550 млрд руб.





"AK&M" от 26.11.2019