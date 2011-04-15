"Бристол-Майерс Сквибб" купила компанию "Селджен"

Компания "Бристол-Майерс Сквибб" завершила сделку по приобретению компании "Селджен". Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



Перед этим "Бристол-Майерс Сквибб" получила все разрешения государственных органов, необходимые по условиям договора о слиянии, а также согласие акционеров компаний "Бристол-Майерс Сквибб" и "Селджен", о чем было объявлено 12 апреля 2019 года.



После приобретения "Селджен" стала полностью дочерней компанией "Бристол-Майерс Сквибб" в соответствии с условиями договора о слиянии. По условиям сделки за каждую акцию компании "Селджен" акционеры получили: одну обыкновенную акцию "Бристол-Майерс Сквибб", $50 денежными средствами, а также право акционера на дополнительную выплату в размере $9 при достижении определённых нормативных условий. Продажа акций компании "Селджен" завершилась 20 ноября в момент окончания торгов. Новые акции компании "Бристол-Майерс Сквибб" и права на дополнительные выплаты появились на Нью-Йоркской фондовой бирже 21 ноября 2019 года.



Компания "Бристол-Майерс Сквибб" также сообщила о том, что совет директоров одобрил выкуп акций "Бристол-Майерс Сквибб" общей стоимостью $7 млрд.



В связи с этим "Бристол-Майерс Сквибб" заключила соглашение по ускоренному выкупу акций с "Морган Стэнли и Ко. ЛЛК" (Morgan Stanley & Co) и "Барклайс Бэнк ПЛК" (Barclays Bank PLC) с целью покупки акций "Бристол-Майерс Сквибб" общей стоимостью в $7 млрд. "Бристол-Майерс Сквибб" планирует финансировать покупку акций из доступных денежных средств. Приблизительно 80% акций, которые будут выкуплены в рамках данной сделки, компания "Бристол-Майерс Сквибб" получит 27 ноября 2019 года. Решение об общем количестве акций, выкупаемых в рамках программы, будет принято при заключительном соглашении в зависимости от средневзвешенной по объему скидки на обыкновенные акции "Бристол-Майерс Сквибб" в период ускоренного выкупа акций. Компания "Бристол-Майерс Сквибб" ожидает выкупа всех акций к концу второго квартала 2020 года.



Как и анонсировалось ранее, в результате сделки в совет директоров компании "Бристол-Майерс Сквибб" вошли Майкл Бонней (Michael Bonney), доктор Джулия А. Халлер (Julia A. Haller) и Филлис Йель (Phyllis Yale). Состав совета увеличился с 11 до 14 представителей. До завершения сделки М.Бонней и Д.А.Халлер являлись членами совета директоров компании "Селджен".



"Морган Стэнли и Ко. ЛЛК" выступает в качестве основного финансового консультанта, а "Эверкор" (Evercore) и "Диал Ко. ЛЛК" (Dyal Co. LLC) - финансовые консультанты "Бристол-Майерс Сквибб". "Киркланд энд Эллис ЛЛП" (Kirkland & Ellis LLP) выступает в качестве юридического консультанта "Бристол-Майерс Сквибб". "Дж. П. Морган Секьюритис ЛЛК" (J.P. Morgan Securities LLC) выступает в роли основного финансового консультанта, а компания "Сити" (Citi) - в качестве финансового консультанта компании "Селджен". "Уатчелл, Липтон, Розен энд Катз" (Wachtell, Lipton, Rosen & Katz) является юридическим консультантом компании "Селджен".



Генеральным директором "Бристол-Майерс Сквибб" в России остаётся Марек Вашичек.



Бристол-Майерс Сквибб - глобальная биофармацевтическая компания, миссия которой открывать, разрабатывать и выводить на рынок инновационные лекарственные препараты, помогающие пациентам преодолевать серьёзные заболевания.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 26.11.2019