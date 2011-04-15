Цены на продовольствие в ЕС в сентябре выросли на 0.1%, в РФ - на 0.2%

Цены на продовольствие в ЕС в сентябре 2019 года выросли на 0.1%, в РФ - на 0.2%. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.



В ЕС значительно повысились потребительские цены на фрукты. Заметнее всего фрукты подорожали в Испании (на 13.3%), Чехии (7.5%), Латвии (5.8%), Греции (5.1%).



В большинстве государств ЕС увеличились также цены на хлебобулочные изделия и крупы; масла и жиры; мясо и мясопродукты; молочные изделия, сыры и яйца.



В то же время в октябре в большинстве стран продолжалось снижение потребительских цен на овощи, рыбу и морепродукты, во многих государствах - на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты.



В России в октябре наибольший рост цен был отмечен на овощи - на 1.1% (в среднем по странам Европейского союза овощи стали дешевле на 1.6%).



Цены на молочные изделия, сыры и яйца в РФ выросли на 0.8% (в ЕС на 0.2%), на масла и жиры - на 0.7% (+0.3%), на хлебобулочные изделия и крупы - на 0.4% (+0.3%), рыбу и морепродукты - на 0.2% (в ЕС цены стали ниже на 0.3%).



Цены на фрукты в России не изменились (в среднем по странам Европейского союза увеличились на 2.2%). Сахар, джем, мед, шоколад и конфеты подешевели на 0.7% (в ЕС на 0.3%), мясо и мясопродукты - на 0.1% (в ЕС цены возросли на 0.2%).





"AK&M" от 26.11.2019